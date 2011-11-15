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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 10:55 BJT

〔中国新债〕华晨汽车集团下周二将发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海11月15日电---中国华晨汽车集团控股有限公司周二公告称,将于下周二(22日)簿记建档发行10亿

元人民币中期票据,期限为五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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华晨汽车集团 10 10 5 11/22簿记建档 国开行 AA 11/23 11/24

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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