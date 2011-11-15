〔新债招标〕中国首期地方债自行招标受追捧,利率比肩国债(更新版)

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* 上海三年期地方债利率3.10%,五年期3.30%

* 首期地方债自行招标受捧,利率甚至低于国债

路透上海11月15日电---中国地方政府债自行招标首战告捷.上海市政府周二招标发行的两期地方债,中标利率均接近甚至低于同期限国债估值,显示市况渐好的背景下,需求极为踊跃.

业内人士透露,上海市政府稍早招标发行的三年期地方债,中标利率3.10%;同时发行的五年期品种,中标利率3.30%.

北京一券商交易员称,今日地方债中标"利率几乎跟国债一样,各家银行竞争很激烈."

此前财政部代理发行的地方债,因其地方政府属性及流动性不足限制,发行利率一般高于标准国债10个基点(bp)左右.银行间固定利率国债显示,三年和五年期国债的最新估值分别为3.1504%和3.2998%.

上海本次地方债招标,为地方政府自行发债的首单,采用单一价格荷兰式招标方式.三年期品种计划发行量36亿元人民币,其中基本承销额10.8亿元;五年期品种为35亿元,其中基本承销额10.5亿元.

上述两期债11月16日开始发行并计息,11月18日发行结束.

中国财政部上月末批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点,即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)