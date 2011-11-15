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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 10:59 BJT

〔中国新债〕中石油集团周五将发行150亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月15日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司周二公告称,将于

周五(18日)在银行间债市簿记建档发行150亿元人民币短期融资券,期限一年.

中石油集团是中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中石油集团 300 150 12 11/18簿记建档 工商银行 AAA 11/21 11/22

农业银行

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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