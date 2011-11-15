《欧元区政经分析》债务危机或迎来最险峻阶段,当局决策意图亟需明朗

记者 Paul Taylor 编译 程琳/王兴亚/杜明霞

路透巴黎11月14日电---决策者和银行家们表示,欧元区已经踏上一条遍布地雷的狭窄小道,未来几周将经历也许是债务危机最险恶阶段的洗礼.

欧盟政府要在12月9日峰会前拿出更大胆,更可信的策略纲要,并辅以某种形式的大规模资金支持.

前景不甚明朗,因反对关键政策选项的德国政府、德国央行及欧洲央行强硬派一直不肯松口.这些选项包括发行欧元区共同债券,共担欧元区已有债务,让欧洲央行创造货供应对危机、或是直接/通过欧元区抒困基金扮演最後贷款人角色.

欧盟一名高层官员称:"从现在起到12月9日期间,德国必须决定自己准备以什麽方案来拯救欧元,其它国家尤其是法国,也必须展示出自己愿意迎合德国要求的程度有多高."

德国总理梅克尔要求欧元区加强整合,修改欧盟条约给予欧洲当局干涉权力,能够强制违反规则的成员国遵守财政纪律.

梅克尔尚未公开明确表示,其准备采取何种举措作为回应;而德意志央行总裁魏德曼似乎竭尽全力来阻止其这样做,对正在讨论的几乎所有可能的方案均表示反对.

**只是暂时性宽慰**

两位备受敬重的技术专家--帕帕季莫斯和蒙堤(Mario Monti)分别受命领导希腊和意大利过渡性联合政府,这立即给市场带来安慰,表明投资者急切希望抓住欧元区债务违约能够避免的一丝迹象.

不过,由于欧洲银行业者抛售主权债券以缩减资产负债表,满足新的资本金要求并削减风险敞口,谁会购买意大利未来数月需发行的巨额债券尚不清楚.

蒙堤和帕帕季莫斯在实施严厉的撙节措施及结构性经济改革方面,均面临来自政界以及工会、商业游说团体及受保护行业既得利益者的强大阻力.

而留给他们的时间已经不多了.帕帕季莫斯领导的政府可能只会存在100天,因为主要政党已经确定明年2月19日提前选举.

蒙堤的临时内阁似乎不大可能持续至2013年中期选举之时.意大利评论人士预计,明年6月进行提前选举,或者最晚在10月份.

即便欧洲短期内在重建金融市场信心方面取得成功,欧元区的南欧成员国也要面对数年的痛苦调整,而且伴随着很高的政治动荡风险,旷日持久的经济衰退会令这种痛苦加剧.

**渐进式还是激进式**

虽然决策者认识到危机的紧迫性,但还是有些人相信,当前收紧财政纪律、银行资本重组以及对欧洲金融稳定机构(EFSF)规模进行扩容等渐进式做法能够获取成功.

EFSF首席执行官雷格林上周对将EFSF规模扩容至1万亿欧元看法悲观.EFSF上周勉强设法从市场上筹得30亿欧元用于向爱尔兰提供贷款.

雷格林将这种情况归咎于市况,但部分银行家看法相反--EFSF杠杆策略缺乏可信度令投资者止步.

外界最尖锐的批评称,EFSF策略已经失败,本月在戛纳举行的20国集团(G20)峰会上,欧洲未能赢得中国和其他主要经济体的投资承诺,就能够说明这一点.

非欧元区国家的普遍共识是,欧洲需要采用更为激进的方式来阻止债务危机发展到不可控的程度.但这一点再次遭到德国央行的反对.

**还没有定论?**

中央银行家和欧洲决策者称,欧洲央行(ECB)还没有定论.

被问到欧洲央行最终是否会以某种方式充当最後放款人时,一位中央银行家回避性地回答称,欧洲央行不应作为第一放款人.

这暗示欧元区尚未达成最後定论,但欧洲央行可能采取行动.

若欧洲央行看起来不愿这麽做,就像其在购买欧元区债券时表现出来的明显不情愿一样,而且试图以断断续续的购债行动向不听话的(成员国)政府施压,那麽投资者不大可能重拾信心.(完)