《中国报摘》--其他报纸重要消息11月15日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**新京报**
--中国财政部相关负责人表示,财政部门高度重视财政支出预算执行管理,坚决制止"年底突击花钱".今年前10个月,全国财政支出完成年初预算的77.4%,比去年同期进度加快5.2个百分点,预计12月份财政支出占全年财政支出的比重将比上年进一步下降.
--记者从工信部获悉,受全球经济增速放缓、航运市场持续低迷的影响,前9月,国内新承接船舶订单同比下降42.8%,其中9月仅承接订单94万载重吨,该数字是29个月成交额的最低值.截至9月底,全国约有30%的船厂没有接到订单.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 康熙泽; 审校 乔艳红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。