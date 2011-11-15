《中国报摘》--其他报纸重要消息11月15日(II)

--中国财政部相关负责人表示,财政部门高度重视财政支出预算执行管理,坚决制止"年底突击花钱".今年前10个月,全国财政支出完成年初预算的77.4%,比去年同期进度加快5.2个百分点,预计12月份财政支出占全年财政支出的比重将比上年进一步下降.

--记者从工信部获悉,受全球经济增速放缓、航运市场持续低迷的影响,前9月,国内新承接船舶订单同比下降42.8%,其中9月仅承接订单94万载重吨,该数字是29个月成交额的最低值.截至9月底,全国约有30%的船厂没有接到订单.(完)