〔日本股市〕早盘略微收低,受欧债忧虑困扰後市料无突破表现

路透东京11月15日电---日本股市日经指数周二小跌,因意大利及其它欧元区国家债券收益率(殖利率)扬升令市场担忧.市场参与者称,在有大量负面消息需要消化之际,日经指数或将原地踏步.

但三井住友金融集团(8316.T)上涨,因受股票回购计划提振.而奥林巴斯(7733.T)连续第二天大量买单涌现,因该股有望不被摘牌.

"(日经指数)昨天上涨是因为交易商买回上周卖出的股票,而不是因为有新的多头仓位建立.现在高兴还太早,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Seiki Orimi表示.

日经指数.N225在早盘清淡交投中收低0.4%,报8,567.42点.东证股价指数.TOPX收低0.3%,733.44点.(完)