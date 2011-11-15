〔日本股市〕早盘略微收低,受欧债忧虑困扰後市料无突破表现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月15日电---日本股市日经指数周二小跌,因意大利及其它欧元区国家债券收益率(殖利率)扬升令市场担忧.市场参与者称,在有大量负面消息需要消化之际,日经指数或将原地踏步.
但三井住友金融集团(8316.T)上涨,因受股票回购计划提振.而奥林巴斯(7733.T)连续第二天大量买单涌现,因该股有望不被摘牌.
"(日经指数)昨天上涨是因为交易商买回上周卖出的股票,而不是因为有新的多头仓位建立.现在高兴还太早,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Seiki Orimi表示.
日经指数.N225在早盘清淡交投中收低0.4%,报8,567.42点.东证股价指数.TOPX收低0.3%,733.44点.(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。