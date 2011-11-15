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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 11:10 BJT

《外汇动态》美元兑菲律宾披索上涨,因部分投机客伺机增持多仓

0256GMT---美元兑菲律宾披索PHP=PDSP微涨,因部分银行间投机客伺机加码多仓,此前意大利和希腊组建新政府未能缓解对欧元区债务危机的忧虑.

不过,交易员认为,美元兑菲律宾披索将保持区间交投,因欧元暂时仍持稳.

"市场目前可能持中性立场,而部分人士寻求逢低吸纳,"一欧系银行驻马尼拉交易员称.

该交易员预计,美元兑菲律宾披索将交投于43.20-43.40区间,若突破43.40,那麽市场可能获得更多上行动能.不过,他认为尚不存在此种可能.(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

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