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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 11:13 BJT

〔中国新债〕首钢总公司下周二将发行50亿元中期票据,期限五年

路透上海11月15日电---中国大型钢厂--首钢总公司周二公告称,将于下周二(22日)在银行间债市簿记建档

发行50亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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首钢总公司 50 50 5 11/22簿记建档 华夏银行 AAA 11/23 11/24

农业银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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