〔中国货币市场〕回购利率窄幅盘整,央票放量料将令公开市场重现净回笼(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月15日电---中国银行间市场周二早盘质押式回购利率CN1DRP=CFXS窄幅盘整,其中14天期品种下行幅度明显.稍早央行公开市场一年期央票放量,预计将扭转连续两周的净投放格局.不过政策微调背景下,资金仍处于宽松状态.

"本周央行净回笼应该没疑问,但是资金还是挺宽松的,"北京一银行交易员认为.

他并指出,本周资金情况将保持现有的均衡状态,然未来存有较多不确定性.特别是在年底和春节两个时间点,可能出现阶段性的紧张,其他时间段则趋向乐观.

业内人士透露,央行稍早招标发行的520亿元人民币一年期央票,中标收益率为3.4875%,较上周下行8.58个基点(bp),未进行正回购操作.据路透计算,本周公开市场到期量为560亿元.[CN/MMTCN]

对于14天期回购利率跌逾30个基点(bp),华中一银行交易员表示,由于成交量较小,利率的代表性有限.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9216 2.9072 +1.44

七天CN7DRP=CFXS 3.3018 3.3026 -0.08

14天CN14DRP=CFXS 3.3897 3.7472 -35.75

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9172 2.9053 +1.19

七天CHICNY7D=CFXS 3.3172 3.3242 -0.70

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9360 2.9150 +2.10

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3000 3.3100 -1.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4200 3.7600 -34.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9125 2.8988 +1.37

七天SHICNYSWD= 3.2975 3.3067 -0.92

三个月SHICNY3MD= 5.6608 5.6617 -0.09

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