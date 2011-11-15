《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:开盘後仅温和下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼11月15日电---美元兑日圆以外亚洲货币开盘後仅温和下跌,美元的跟风买盘规模有限,且基本被出口商卖盘所消化.
今天波动最大的是投机客青睐的货币对澳元/新西兰元.该货币对突破1.3150上方的多个停止位,此前一家中长期投资大户的买盘令停止位成为关注焦点.
欧元和澳元走势疲乏,而美元/日圆一度攀升至77.51,随後很快回落.
亚洲各股市仅小幅下跌,维持年末反弹的希望.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。