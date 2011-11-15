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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 12:02 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:开盘後仅温和下跌

IFR悉尼11月15日电---美元兑日圆以外亚洲货币开盘後仅温和下跌,美元的跟风买盘规模有限,且基本被出口商卖盘所消化.

今天波动最大的是投机客青睐的货币对澳元/新西兰元.该货币对突破1.3150上方的多个停止位,此前一家中长期投资大户的买盘令停止位成为关注焦点.

欧元和澳元走势疲乏,而美元/日圆一度攀升至77.51,随後很快回落.

亚洲各股市仅小幅下跌,维持年末反弹的希望.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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