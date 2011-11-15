〔中国金融〕银行业在极端情况下可能遭受巨大亏损--IMF报告

路透北京11月15日电---国际货币基金组织(IMF)周二警告称,中国的信贷,房地产,汇率和债务问题若单独来看,都还处于可承受范围,但这些问题如果一起发作,将令国内大型银行面临系统性风险.

IMF周二发布首份中国金融部门评估规划报告,称如果中国放开金融市场,让投资者,商业银行和央行从政府的控制中获得更大的自主权,则有可能遏制这些风险.

IMF尽管并没有预言灾难迫在眉睫,但仍明确表示中国需要尽快行动,因资产泡沫危及稳定,给经济带来威胁.

"目前实施的金融政策造成高储蓄率,结构上的高流动性,极大的资本分配不当风险以及资产泡沫,尤其是房地产市场泡沫风险."IMF表示.

这份报告完成于6月,但周二才发布,报告中提出了29项重要建议.IMF称对17家银行进行了压力测试,这些银行在中国商业银行系统的比重占到83%.

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测试表明,国内生产总值(GDP)增幅每下降1个百分点,银行的不良贷款比率就至少上升1个百分点.该项测试是与中国人民银行和银监会合作完成的.

测试假设银行在严峻情况下面临多重打击,占中国银行业资产总额约20%的银行,其资本充足率会低于监管机构规定的8%低限.