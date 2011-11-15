〔中国汇市〕人民币兑美元早盘止跌回稳,料近期维持震荡走势

* 人民币兑美元早盘止跌回稳

* 中间价下行带动即期汇价低开

* 早盘尾段回升至昨日收盘价附近波动

* 短期料仍维持震荡走势

路透上海11月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周二早盘止跌回稳.隔夜美元指数反弹,人民币对美元中间价亦下行,带动即期汇价低开,不过随後人民币汇价未延续跌势,早盘尾段回升至昨日收盘价附近波动.

交易员并认为,尽管近期有关人民币升值的国际压力再度加大,但中国不为所动,在汇率问题上仍强调自主性,而在通胀压力减缓以及外贸形势严峻的情况下,人民币升值速度放缓的可能性较大,近期料维持震荡走势.

北京时间11:16,人民币兑美元即期报6.3532元,较上日收盘6.3538元略涨.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3436元,上日中间价为6.3301元.

"中国肯定会根据自己的情况来决定汇率政策,最近中间价可能还是在6.31-6.34波动,(美元兑人民币即期汇价)很难跌到6.31,"华南一银行交易员称.

外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,同时内需旺盛带动进口强劲增长,当月贸易顺差因此远低于预期.[ID:nCN1210026]

该交易员并指出,此前人民币即期汇价不跟随中间价的表现,反映出市场的一些变化,不光是升值预期趋弱,还包括实际外汇供需的变化,美元需求偏多,这都导致当前人民币上升动力减弱.

新华社援引中国国家主席胡锦涛日前称,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.他重申,中国将会继续稳步推进人民币汇率形成机制改革.[ID:nCN1215324]

北京时间11:16,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3455/85,上日尾盘为6.3400元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3540/80元,上日尾盘报6.3555元.

东京汇市欧元兑美元周二持稳,但守在本月迄今交易区间底部附近,因意大利和希腊新政府未能缓解对欧债危机的担忧.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)