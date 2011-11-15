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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 11:41 BJT

《外汇动态》美元/韩元小幅上涨,出口商卖盘限制涨幅

0322GMT---美元/韩元KRW=KFTC小幅上涨,受欧元区债务危机疑虑和韩国进口商买需支撑.交易员表示,本地出口商正在1,125上方卖出美元/韩元.

美元/韩元上涨0.2%至1,125.2.该货币对陷入1,110-1,140的区间波动.交易商看法各异.

"受出口商卖盘限制,我认为(美元/韩元)不会进一步上涨."一名驻首尔的外资银行资深交易员表示.

但另一位交易员则称:"尽管存在出口商卖盘,但是鉴于欧元区忧虑,逢低买进似乎较为安全."(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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