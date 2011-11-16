《中国债券市场每日交易备忘》--11月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部280亿元人民币10年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值3.59%
首都旅游集团16亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信及北京银行主承
太阳纸业(002078.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
华南橡胶轮胎公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),农业银行主承
申通资产4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),深发展银行主承
滨海建投50亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承
上海打捞局6.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
轻工集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行及进出口行主承
创业环保(600874.SS)7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
徐工工程机械20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承
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二、新债上市:
中国人民银行520亿元一年期央行票据1101088,参考收益率3.4875%
中国南车(601766.SS)(1766.HK)20亿元一年期短融041159018,票面利率5.38%
财政部280亿元50年期固息国债110023,票面利率4.33%
海城城投8亿元七年期固息债1180154,票面利率8.39%
铁道部150亿元七年期固息债1180155,票面利率4.63%
铁道部150亿元20年期固息债1180156,票面利率5.22%
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三、缴款:
央行520亿元一年期央票1101088,发行价格96.63元
江苏阳光集团5亿元一年期短融
河北出版传媒集团5亿元三年期中票
河北钢铁集团80亿元五年期中票1182324,票面利率5.09%
中国化工集团15亿元一年期短融041153006
甘肃公路航空旅游投资集团20亿元七年期中票1182323,票面利率6.75%
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四、还本付息:
西部矿业(601168.SS)10亿元一年期短融1081391到期兑付,票面利率3.66%
华能集团30亿元一年期短融1081392到期兑付,票面利率3.35%
宝钢金属公司7亿元一年期短融1081393到期兑付,票面利率3.66%
中国银行(3988.HK)(601988.SS)120亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债040602付息,票面利率4.94%
河南高速公路发展公司10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048013付息,基本利差2.72%
中国电力财务公司22.8亿元五年期固息债072202付息,票面利率5.40%
中国电力财务公司27.2亿元五年期浮息债(一年定存基准)072203付息,基本利差1.10%
衡阳城投公司15亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债0980159付息,票面利率7.06%
国家开发银行100亿元30年期固息金融债100232付息,票面利率4.61%
青岛国信实业公司12亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080143付息,票面利率5.53%
兖矿集团25亿元五年期固息中票1082203付息,票面利率4.72%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--银监会数据显示,三季度末商业银行资本充足率为12.3%,核心资本充足率为10.1%,两项
指标较二季度均有所上升.而当期末不良贷款率为0.9%,相比二季度下降0.1%.
--野村中国首席经济学家张志伟表示,尽管房地产市场急剧放缓,可能令2012年第一季国内
生产总值(GDP)增长率低于8%,但是明年上半年中国将不会降息或下调银行存款准备金率.[ID:nCN1220506]
国家统计局11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
==============================================================================(完)
--整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。