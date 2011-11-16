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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 08:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部280亿元人民币10年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值3.59%

首都旅游集团16亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信及北京银行主承

太阳纸业(002078.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承

华南橡胶轮胎公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),农业银行主承

申通资产4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),深发展银行主承

滨海建投50亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承

上海打捞局6.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承

轻工集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行及进出口行主承

创业环保(600874.SS)7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承

徐工工程机械20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行520亿元一年期央行票据1101088,参考收益率3.4875%

中国南车(601766.SS)(1766.HK)20亿元一年期短融041159018,票面利率5.38%

财政部280亿元50年期固息国债110023,票面利率4.33%

海城城投8亿元七年期固息债1180154,票面利率8.39%

铁道部150亿元七年期固息债1180155,票面利率4.63%

铁道部150亿元20年期固息债1180156,票面利率5.22%

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三、缴款:

央行520亿元一年期央票1101088,发行价格96.63元

江苏阳光集团5亿元一年期短融

河北出版传媒集团5亿元三年期中票

河北钢铁集团80亿元五年期中票1182324,票面利率5.09%

中国化工集团15亿元一年期短融041153006

甘肃公路航空旅游投资集团20亿元七年期中票1182323,票面利率6.75%

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四、还本付息:

西部矿业(601168.SS)10亿元一年期短融1081391到期兑付,票面利率3.66%

华能集团30亿元一年期短融1081392到期兑付,票面利率3.35%

宝钢金属公司7亿元一年期短融1081393到期兑付,票面利率3.66%

中国银行(3988.HK)(601988.SS)120亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债040602付息,票面利率4.94%

河南高速公路发展公司10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048013付息,基本利差2.72%

中国电力财务公司22.8亿元五年期固息债072202付息,票面利率5.40%

中国电力财务公司27.2亿元五年期浮息债(一年定存基准)072203付息,基本利差1.10%

衡阳城投公司15亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债0980159付息,票面利率7.06%

国家开发银行100亿元30年期固息金融债100232付息,票面利率4.61%

青岛国信实业公司12亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080143付息,票面利率5.53%

兖矿集团25亿元五年期固息中票1082203付息,票面利率4.72%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--银监会数据显示,三季度末商业银行资本充足率为12.3%,核心资本充足率为10.1%,两项

指标较二季度均有所上升.而当期末不良贷款率为0.9%,相比二季度下降0.1%.

--野村中国首席经济学家张志伟表示,尽管房地产市场急剧放缓,可能令2012年第一季国内

生产总值(GDP)增长率低于8%,但是明年上半年中国将不会降息或下调银行存款准备金率.[ID:nCN1220506]

国家统计局11月18日发布10月房地产价格统计信息

11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

==============================================================================(完)

--整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞

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