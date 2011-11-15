《综述》中国央票发行利率大跌引爆新债需求,现券牛市稳固但震荡难免

* 公开市场一年央票发行利率大跌逾8个bp至3.4875%

* 首期自发地方债利率比肩国债,进出口行七年债利率远低预期

* 政策向宽预期虽强,但短期料难见落实

* 现券收益率短期大挫後,震荡不可避免

作者 李宏薇

路透上海11月15日电---中国央行公开市场一年央票发行利率一举跌破3.50%整数关口,并推动随後的首期自行招标地方政府债和进出口行七年债利率均至低位.业内人士认为,从今日一级市场表现来看,机构热情已被全面激发,债市步入中长期"牛市"的趋势愈加稳固.

不过他们指出,虽然市场对货币政策向宽预期甚高,但从中国和外围市场实际情况来看,至少年内降息或下调存准率的可能性极小.而外汇占款下降、12月公开市场到期资金渐少等因素,亦可能不利未来流动性,因此现券收益率在短期大挫後,震荡盘整或不可避免.

兴业银行资金营运中心分析师郭草敏认为,今日多个招标结果显示债市向好势头明显,而且"央行的动作在一步步实现市场的预期."

他解释说,虽然政府明确提出将适时进行政策预调和微调,但自身和外围经济的不确定性,令短期内降息等实质利好难成现实.而二级市场收益率近期跌势过快,如果没有新的支撑,再向下突破动能有限,短期预计将震荡盘整.

央行公开市场稍早招标发行了520亿元人民币一年期央票,发行量较上周增逾四倍,收益率则跌逾8个基点(bp)至3.4875%,一改8月中旬以来高于3.50%一年定存利率的局面.但分析人士称,一二级市场存在利差空间,机构需求强劲致该期限央票发行利率再下一城,而并非传递央行降息的信号.[CN/MMTCN]

因央票发行利率走低已在市场预期,今日二级市场未兴波澜.而且由于现券收益率此前已连续下挫,目前担心反弹者并不少见.就利率产品走势来看,"现在有点政策预期透支."中信建投证券债券首席分析师黄文涛称.

不过央票结果对新债发行提振明显.进出口银行稍後招标的七年期固息债,中标利率为3.83%,明显低于此前3.91%的预测均值,且落在3.83%-4.02%的预测区间下限.该行同时招标的五年期增发债(剩馀期限约0.85年),中标收益率3.4357%,则高于此前3.37%的预测均值.但後者期限因较短,所受关注度有限.

银行间市场固息政策金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.9523%,较今日进出口行同期限新债利率高出逾10个bp.

**地方债首次自行招标受热捧**

今日一级市场上另一引人注目的新债发行为上海市两期地方债的招标.在流动性相对宽松和市场预期向好的背景下,作为首次地方政府自行招标的地方债,其发行明显受到机构追捧,两期债中标利率均接近甚至低于同期限国债收益率估值.

业内人士透露,上海市政府上午招标发行的三年期地方债,中标利率3.10%;同时发行的五年期品种,中标利率3.30%.

北京一券商交易员称,今日地方债中标"利率几乎跟国债一样,各家银行竞争很激烈."

该交易员并表示,除债市整体向好因素外,地方债发行所募资金有望以银行存款形式滞留一段时间,亦激发相关银行参与热情,"各家承销商对上海财政局表忠心的时候到了."

此前财政部代理发行的地方债,因其地方政府属性及流动性不足限制,发行利率一般高于标准国债10个基点(bp)左右.银行间固定利率国债显示,三年和五年期国债的最新估值分别为3.1504%和3.2998%.

上海本次地方债招标,为地方政府自行发债的首单,采用单一价格荷兰式招标方式.三年期品种计划发行量36亿元,五年期品种35亿元.11月16日开始发行并计息,11月18日发行结束.

中国财政部上月末批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点,即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.广东省周一稍晚宣布,将于周五(18日)将招标发行总额69亿元的地方债,三年和五年品种各半.(完)