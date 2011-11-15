〔日本金融〕监管当局谨慎斟酌惩罚奥林巴斯力度,试图恢复投资者信心

路透东京11月15日电---看起来,日本监管机构正试图通过严厉惩罚负有相关责任的高管,但保留其交易所挂牌,来恢复奥林巴斯(Olympus)(7733.T)因财务丑闻而失去的投资者信心.

然而,这个办法需要监管机构在处理这起日本最大公司丑闻案时,与外界对更持久改革的吁求进行平衡,这一点十分棘手.

日本证券监管机构、警方和检方正鲜有地展开联合调查.这家有92年历史的相机和医学内诊镜生产商上周承认数十年来利用并购交易所得来隐瞒投资亏损.

"如果不进行一些严肃的刑事指控,就难以服众...如果TSE(东京证交所)责令该公司退市,那麽也将打击(投资者)信心."亚洲公司治理协会秘书长Jamie Allen称.