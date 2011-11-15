〔中国铁路〕1-10月固定资产投资同比降幅扩大,基建投资降幅逼近30%

路透北京11月15日电---中国铁路建设在甬温动车事故後急剧放缓,1-10月铁路固定资产投资和基本建设投资同比降幅进一步扩大,进一步验证铁道部在资金短缺压力下不得不放慢投资脚步.

中国铁道部近日公布数据显示,1-10月全国铁路固定资产投资累计完成4,290亿元人民币,较上年同期降幅扩大至25.2%;其中基本建设投资累计完成3,674亿元,同比减少28%.

甬温动车事故的冲击,加之国内相对偏紧的货币政策环境,铁道部捉襟见肘,截止今年三季度,负债率已升至近60%.据汤森路透旗下IFR援引消息人士报导,铁道部计划于11月22日再次招标发行总额不超过300亿元人民币的企业债.

据路透测算,中国铁路10月新增固定资产投资为336亿元,低于上月的377亿元;10月新增基建投资为205亿元,为年内新低.

未来几年中国铁路的建设速度或都将放缓.中国证券报引述消息人士透露,"十二五"期间(2011-2015年),铁路每年投资规模或调降至5,000亿元人民币左右.

本月初有媒体报导称,铁道部向国家求援8,000亿元,其中希望财政支持4,000亿,同时发债4,000亿,以维护铁路建设顺利推进.但铁道部随後否认,称"纯属谣言".

以下为最近一年全国铁路投资情况一览:

固定资产投资

2011年1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2010年 2009年

金额(亿元) 4,290 3,954 3,577 3,224 2,781 2,200 1,733 1,216 708 404 8,341 7,013

同比增幅(%) -25.2 -19.3 -11.5 -1.5 2.7 10.4 22.0 36.5 32.5 25.6 18.8 69.1

基本建设投资

2011年1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2010年 2009年

金额(亿元) 3,674 3,469 3,165 2,834 2,422 1,986 1,562 1,090 640 364 7,091 6,006

同比增幅(%) -28.0 -19.3 -11.1 -2.5 3.1 13.4 25.7 39.8 46.7 55.7 18.1 77.9

注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)

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