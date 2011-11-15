〔中国铁路〕1-10月固定资产投资同比降幅扩大,基建投资降幅逼近30%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月15日电---中国铁路建设在甬温动车事故後急剧放缓,1-10月铁路固定资产投资和基本建设投资同比降幅进一步扩大,进一步验证铁道部在资金短缺压力下不得不放慢投资脚步.
中国铁道部近日公布数据显示,1-10月全国铁路固定资产投资累计完成4,290亿元人民币,较上年同期降幅扩大至25.2%;其中基本建设投资累计完成3,674亿元,同比减少28%.
甬温动车事故的冲击,加之国内相对偏紧的货币政策环境,铁道部捉襟见肘,截止今年三季度,负债率已升至近60%.据汤森路透旗下IFR援引消息人士报导,铁道部计划于11月22日再次招标发行总额不超过300亿元人民币的企业债.
据路透测算,中国铁路10月新增固定资产投资为336亿元,低于上月的377亿元;10月新增基建投资为205亿元,为年内新低.
未来几年中国铁路的建设速度或都将放缓.中国证券报引述消息人士透露,"十二五"期间(2011-2015年),铁路每年投资规模或调降至5,000亿元人民币左右.
本月初有媒体报导称,铁道部向国家求援8,000亿元,其中希望财政支持4,000亿,同时发债4,000亿,以维护铁路建设顺利推进.但铁道部随後否认,称"纯属谣言".
以下为最近一年全国铁路投资情况一览:
固定资产投资
2011年1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2010年 2009年
金额(亿元) 4,290 3,954 3,577 3,224 2,781 2,200 1,733 1,216 708 404 8,341 7,013
同比增幅(%) -25.2 -19.3 -11.5 -1.5 2.7 10.4 22.0 36.5 32.5 25.6 18.8 69.1
基本建设投资
2011年1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2010年 2009年
金额(亿元) 3,674 3,469 3,165 2,834 2,422 1,986 1,562 1,090 640 364 7,091 6,006
同比增幅(%) -28.0 -19.3 -11.1 -2.5 3.1 13.4 25.7 39.8 46.7 55.7 18.1 77.9
注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)
更多信息,请点选铁道部链接:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。