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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 12:16 BJT

〔东京美债〕公债收益率微挫,因欧债危机忧虑挥之不去

路透东京11月15日电---美国公债周二在亚洲交易时段获得支撑,延续上日的涨势,因意大利新政府执政亦未能降低该国的借贷成本.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR小跌至2.05%,美国尾盘报约2.06%,周一意大利30亿欧元五年期公债标售的得标利率为6.29%,创欧元面世以来高位,之後意大利公债收益率再度上扬.

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