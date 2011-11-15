〔东京美债〕公债收益率微挫,因欧债危机忧虑挥之不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月15日电---美国公债周二在亚洲交易时段获得支撑,延续上日的涨势,因意大利新政府执政亦未能降低该国的借贷成本.
10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR小跌至2.05%,美国尾盘报约2.06%,周一意大利30亿欧元五年期公债标售的得标利率为6.29%,创欧元面世以来高位,之後意大利公债收益率再度上扬.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。