《企业看点》--11月15日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月15日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 据澳洲金融评论报周二报导,该国私募股权基金Pacific Equity Partners正计划对工业服务机构Spotless SPT.AX发出多达7亿澳元(7.146亿美元)的收购要约.[ID:nL3E7ME25N].
* 马来西亚当地报纸The Star周二援引RHB Capital Bhd (RHBC.KL)一高管的话报导称,下月这家金融机构将与投资银行OSK Holdings Bhd (OSKH.KL)完成合并提议.[ID:nL3E7MF01J].
* 一媒体周二报导称,韩国第二大原油炼厂GS Caltex收到来自约10家企业的报价.这些企业意在收购GS Caltex旗下GS Power的50%股份,後者账面价值为954.3亿韩元.[ID:nL3E7MD0CR].(完)
--编译 洪曦;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。