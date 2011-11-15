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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 12:31 BJT

《企业看点》--11月15日财务活动报导摘要

路透11月15日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 据澳洲金融评论报周二报导,该国私募股权基金Pacific Equity Partners正计划对工业服务机构Spotless SPT.AX发出多达7亿澳元(7.146亿美元)的收购要约.[ID:nL3E7ME25N].

* 马来西亚当地报纸The Star周二援引RHB Capital Bhd (RHBC.KL)一高管的话报导称,下月这家金融机构将与投资银行OSK Holdings Bhd (OSKH.KL)完成合并提议.[ID:nL3E7MF01J].

* 一媒体周二报导称,韩国第二大原油炼厂GS Caltex收到来自约10家企业的报价.这些企业意在收购GS Caltex旗下GS Power的50%股份,後者账面价值为954.3亿韩元.[ID:nL3E7MD0CR].(完)

--编译 洪曦;审校 侯向明

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