〔中国金融〕弘毅投资斥1.548亿美元入股融众资本投资集团

路透上海11月15日电---中国领先的股权投资基金管理人--弘毅投资周二宣布,斥资1.548亿美元入股融众资本投资集团有限公司,支持融众继续致力于为中小企业融资提供服务.

弘毅投资新闻稿指出,交易完成後,弘毅旗下的2008美元基金(Hony Capital Fund 2008, L.P.),分别持有融众集团40%股权和融众资本29.5%股权.融众集团将专注典当业务、基金管理、投资银行及贷款担保服务;融众资本将侧重融资租赁业务.

新闻稿称,中小企业是中国企业中最有活力的部分,是中国经济最重要的细胞,为典当、担保、融资租赁及小额贷款行业提供了巨大而长久的发展空间.

融众资本投资集团成立于2001年,已在武汉、广州、重庆、长沙、成都、南京、杭州、泰州等地设立23家子公司,业务范围涵盖融资担保、典当融资、融资租赁、私募基金、投资银行及保险兼业代理等多种金融服务领域,形成了担保、典当、融资租赁三大业务板块.

弘毅投资是联想控股旗下从事股权投资及管理的专业公司,目前管理着美元和人民币两类基金,截止去年底,其管理资金规模超过300亿元人民币;而弘毅人民币基金已吸引全国社保基金等知名机构出资.(完)