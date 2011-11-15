〔中国金融〕弘毅投资斥1.548亿美元入股融众资本投资集团

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月15日电---中国领先的股权投资基金管理人--弘毅投资周二宣布,斥资1.548亿美元入股融众资本投资集团有限公司,支持融众继续致力于为中小企业融资提供服务.
弘毅投资新闻稿指出,交易完成後,弘毅旗下的2008美元基金(Hony Capital Fund 2008, L.P.),分别持有融众集团40%股权和融众资本29.5%股权.融众集团将专注典当业务、基金管理、投资银行及贷款担保服务;融众资本将侧重融资租赁业务.
新闻稿称,中小企业是中国企业中最有活力的部分,是中国经济最重要的细胞,为典当、担保、融资租赁及小额贷款行业提供了巨大而长久的发展空间.
融众资本投资集团成立于2001年,已在武汉、广州、重庆、长沙、成都、南京、杭州、泰州等地设立23家子公司,业务范围涵盖融资担保、典当融资、融资租赁、私募基金、投资银行及保险兼业代理等多种金融服务领域,形成了担保、典当、融资租赁三大业务板块.
弘毅投资是联想控股旗下从事股权投资及管理的专业公司,目前管理着美元和人民币两类基金,截止去年底,其管理资金规模超过300亿元人民币;而弘毅人民币基金已吸引全国社保基金等知名机构出资.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。