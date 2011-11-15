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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 15:08 BJT

〔表格〕德国第三季经季节调整GDP初值较前季增0.5%,较上年增长2.5%

路透11月15日电---德国联邦统计局周二公布:

* 第三季经季节调整GDP初值较前季成长0.5%(预估为成长0.5%).

* 第三季未经季节调整GDP初值较上年同期成长2.5%(预估为成长2.5%).

* 第三季经工作日调整GDP初值较上年同期成长2.6%.

* 内需特别是民间消费拉动第三季经济成长.

* 工厂设备投资增长,但建筑投资放缓.

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