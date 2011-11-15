〔表格〕德国第三季经季节调整GDP初值较前季增0.5%,较上年增长2.5%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月15日电---德国联邦统计局周二公布:
* 第三季经季节调整GDP初值较前季成长0.5%(预估为成长0.5%).
* 第三季未经季节调整GDP初值较上年同期成长2.5%(预估为成长2.5%).
* 第三季经工作日调整GDP初值较上年同期成长2.6%.
* 内需特别是民间消费拉动第三季经济成长.
* 工厂设备投资增长,但建筑投资放缓.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选