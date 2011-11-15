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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 07:03 BJT

****欧洲经济指标预测--11月16日-11月23日****

路透11月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------11月14日当周-------------------------------

11月16日(三)

0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 +0.6% +0.6%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

HICP(较前月) +0.9% +0.9%

(较上年同期) +3.8% +3.8%

0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 增加2.0 增加1.75

按照ILO计算的失业率 9月 8.2% 8.1%

1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.3% +0.8%

(较上年同期) +3.0% +3.0%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% +0.8%

(较上年同期) +1.9% +2.0%

11月17日(四)

0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.2% +0.6%

(较上年同期) 持平 +0.6%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负54.4

11月18日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +5.3% +5.5%

0900 意大利工业订单(较前月) 9月 -- +5.0%

(较上年同期) -- +10.5%

0900 意大利工业销售(较前月) 9月 -- +4.0%

(较上年同期) -- +12.0%

---------------------------------11月21日当周--------------------------------

11月21日(一)

0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 9月 -- 赤字63

(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字50

0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 9月 -- 流入357

0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差14.6

11月22日(二)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差18.5

0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 短差198.8

公共部门净借款(亿英镑) 113.8

1500 欧元区消费者信心 11月 负19.90

11月23日(三)

0745 法国企业景气指数 11月 97

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 48.5

服务业PMI -- 44.6

综合PMI -- 45.6

0828 德国制造业PMI 11月初值 -- 49.1

服务业PMI -- 50.6

综合PMI -- 51.2

0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 -- 47.1

服务业PMI -- 46.4

综合PMI -- 46.5

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

1000 欧元区工业订单(较上月) 9月 -- +1.9%

(较上年同期) -- +6.2%(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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