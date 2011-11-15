美国对巴基斯坦展开“嘻哈外交”

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡11月14日电---作为很多巴基斯坦人心中的头号公敌，美国周一冀望于嘻哈乐队“人民公敌”（Public Enemy）的衣钵传承者展开文化魅力，改变美国在巴基斯坦人眼中的恶劣形象。
作为其文化外交策略的一部分，美国大使馆将芝加哥嘻哈乐队“FEW Collective”带到伊斯兰堡，在一群深受西方文化影响、受过良好教育的年轻巴基斯坦观众面前载歌载舞、吟诗诵咏。
该乐队的十天之行，是美国国务院赞助的“美国艺术节”一系列音乐活动的最新成果。该艺术节旨在增强两国人民之间的交流。
20岁的巴基斯坦青年Atroz Abro观看了乐队节目，他说：“节目给人印象很好，在巴基斯坦很难见到此类活动……用一些新鲜事物娱乐青年。”
不过FEW Collective乐队的表演还是被中止。据皮尤研究中心（Pew Research Center）7月调查，在巴基斯坦只有12%的民众对美国有好感，73%的人厌恶美国，16%的人表示不知道。
民众这些看法，常被巴基斯坦军方作为一项理由，解释为什麽该国不解决边境地区武装分子。塔利班组织在巴基斯坦边境地区对阿富汗的北约军事力量实施袭击。
国际借贷机构要求巴基斯坦进行经济改革，而这些机构普遍被认为是美国的盟友。巴基斯坦国内强烈的反美情绪，也使该国政府免于采取必要但不受欢迎的改革措施。
美国使馆助理文化专员Jamie Martin称，这些文化活动的目标是，展示“两国存在另一层面的关系。不仅是政府对政府、军方对军方的关系，也是双方人民之间的关系。”（完）
--编译：张家伟;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。