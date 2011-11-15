〔东京汇市〕欧元下挫,美元兑日圆因停止单短暂上扬

* 来自中东的买盘以及资金汇回潮支撑了欧元

* 欧元支撑位在一目均衡云区底部1.3569美元附近

* 欧元兑日圆徘徊在关键支撑区域附近

* 美元兑日圆因停止单及大笔买盘而短暂上涨

路透新加坡11月15日电---欧元周二下跌,陷在近日交投区间的底部,此前意大利与西班牙公债收益率(殖利率)上升,突显出欧洲在控制债务危机时所面临的挑战.