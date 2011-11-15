〔面板产业〕Panasonic将把LCD面板工厂售予Japan Display

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月15日电---日本Panasonic (6752.T)周二称已达成协议,将把其位于日本茂原市的液晶显示器(LCD)面板工厂出售给有政府支持的Japan Display.
Panasonic在声明中称,Japan Display计划在该工厂开发一条新的生产线,生产智能手机和平板电脑所使用的中小型LCD面板.
Japan Display由索尼(6758.T)、东芝(6502.T)和日立制作所(6501.T)合资成立,且得到一个政府资本为主的公私合资基金注资.Japan Display是全球最大的中小型面板制造商.
上述声明并未提及Japan Display将为此支付的确切数额.(完)
--编译 侯向明;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。