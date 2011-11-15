〔面板产业〕Panasonic将把LCD面板工厂售予Japan Display

路透东京11月15日电---日本Panasonic (6752.T)周二称已达成协议,将把其位于日本茂原市的液晶显示器(LCD)面板工厂出售给有政府支持的Japan Display.

Panasonic在声明中称,Japan Display计划在该工厂开发一条新的生产线,生产智能手机和平板电脑所使用的中小型LCD面板.

Japan Display由索尼(6758.T)、东芝(6502.T)和日立制作所(6501.T)合资成立,且得到一个政府资本为主的公私合资基金注资.Japan Display是全球最大的中小型面板制造商.

上述声明并未提及Japan Display将为此支付的确切数额.(完)