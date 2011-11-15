〔金属产业〕全球近三分之一铝生产处于亏本状态--基金公司Perpetual

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月15日电---澳洲基金公司Perpetual周二表示,全球近三分之一的铝生产处于亏本状态,因为该金属价格受到高库存和成长前景疲弱的拖累.
Perpetual的金属分析师Andrew Corbett称,另外成本高企和过度生产的铝炼厂关闭也造成市场供给充裕.Perpetual在资源业投资额约为35亿美元.
过去三个月以来,期铝价格CMAL3已大跌近20%至每吨2,165美元左右.伦敦金属交易所(LME)库存约为453万吨,占今年全球预计总产量的十分之一.
"以当前价格看,全球铝产业者有30%处于亏本状态."Corbett在一次新闻发布会上表示.
Corbett称较长期来看,由于铝较有利于环境保护,消费者将加大铝的使用力度,同时因很多旧炼厂亏损运营而导致新炼厂建设投资较少,所以铝生产商将会开始获利.
但是他说,近期内疲弱的基本面和消费停滞将令该行业前景承压.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。