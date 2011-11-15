〔金属产业〕全球近三分之一铝生产处于亏本状态--基金公司Perpetual

路透悉尼11月15日电---澳洲基金公司Perpetual周二表示,全球近三分之一的铝生产处于亏本状态,因为该金属价格受到高库存和成长前景疲弱的拖累.

Perpetual的金属分析师Andrew Corbett称,另外成本高企和过度生产的铝炼厂关闭也造成市场供给充裕.Perpetual在资源业投资额约为35亿美元.

过去三个月以来,期铝价格CMAL3已大跌近20%至每吨2,165美元左右.伦敦金属交易所(LME)库存约为453万吨,占今年全球预计总产量的十分之一.

"以当前价格看,全球铝产业者有30%处于亏本状态."Corbett在一次新闻发布会上表示.

Corbett称较长期来看,由于铝较有利于环境保护,消费者将加大铝的使用力度,同时因很多旧炼厂亏损运营而导致新炼厂建设投资较少,所以铝生产商将会开始获利.

但是他说,近期内疲弱的基本面和消费停滞将令该行业前景承压.(完)