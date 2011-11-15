〔中国股市〕沪综指微收升至两个半月新高,电力股大涨抵消金融地产跌势

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月15日电---中国股市沪综指周二小幅收升,并续创两个半月收盘新高.尽管金融和地产等蓝筹股走跌,但电力股因调升电价憧憬而大涨,带动沪指尾盘翻红.
分析师并认为,流动性的放开已经到信贷层面,而信贷适度放开有助于增强市场弹性,沪指短线仍有望反弹至2,600点.
沪综指.SSEC收报2,529.761点,微涨1.047点,或0.04%;前一收盘高位为9月1日的2,556.04点.上证金融地产行业指数.SSEFN收盘下挫0.75%.
中邮证券分析师程毅敏表示,银行股之所以表现偏弱,主要原因是海外资本都在减持内地银行股,不管是否因为套利资金回去救助欧债等,银行目前确实存在海外资金撤离的因素,供需情况导致价格相对呆滞一些.
"短线来看,股指冲出本轮反弹高点的概率还是比较大,到达2,600点,如果本轮能够触及到年线(目前在2,748点附近)我认为是非常不错的."程毅敏表示.
近来外资股东将减持中资银行股份的消息频传.继高盛(GS.N)寻求出售所持中国工商银行(1398.HK)股份之後,美国银行(BAC.N)亦表示将再度减持中国建设银行(0939.HK)之股权.[ID:nCN1219038]
电力股今日则表现亮丽,中国主要发电商--大唐发电(601991.SS)一度劲扬6.84%,最终收高3.82%.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,744.8点,跌0.27%,成交量为120,248手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。