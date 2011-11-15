〔中国金融〕欢迎在美上市中概股退市後,回归A股或赴港上市--上证所副总经理

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月15日电---上海证券交易所副总经理周勤业周二表示,欢迎在美国上市的中国概念股在退市後,回到A股或者选择在香港上市.
他是在参加一会议时做上述表示的.
中国企业近年的快速增长,赴美上市数量渐增,但同时也暴露出不少问题.在今年6月份,在一系列会计丑闻和财务造假指控曝光後,中国概念股在几周内遭到投资者大肆抛售,而後,中美双方试图修补双方跨境股市监管体系的漏洞.[ID:nCN1128174](完)
--发稿 林琦; 撰写 曲伟治; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选