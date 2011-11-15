〔中国金融〕欢迎在美上市中概股退市後,回归A股或赴港上市--上证所副总经理

路透上海11月15日电---上海证券交易所副总经理周勤业周二表示,欢迎在美国上市的中国概念股在退市後,回到A股或者选择在香港上市.

他是在参加一会议时做上述表示的.

中国企业近年的快速增长,赴美上市数量渐增,但同时也暴露出不少问题.在今年6月份,在一系列会计丑闻和财务造假指控曝光後,中国概念股在几周内遭到投资者大肆抛售,而後,中美双方试图修补双方跨境股市监管体系的漏洞.[ID:nCN1128174](完)