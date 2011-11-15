〔欧洲个股〕思爱普拟在2015年前投资逾20亿美元,用于扩大在华业务

路透法兰克福11月15日电---德国企业软件制造商--思爱普(SAP)(SAPG.DE)计划在2015年前投资逾20亿美元,以扩大其在中国的业务.

思爱普周二发表声明称,计划到2015年在华招募约2,000名员工,并在中国开设五到六家新办事处.

思爱普周一向路透表示,该公司对在亚洲进行收购交易持开放态度,并计划在快速增长的中国和印度市场招募更多员工.[ID:nCH0086783]

亚洲市场已成为思爱普的一大亮点,该公司业务包括为企业设计软件、资料库和业务流程.(完)