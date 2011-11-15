〔欧洲个股〕思爱普拟在2015年前投资逾20亿美元,用于扩大在华业务

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透法兰克福11月15日电---德国企业软件制造商--思爱普(SAP)(SAPG.DE)计划在2015年前投资逾20亿美元,以扩大其在中国的业务.
思爱普周二发表声明称,计划到2015年在华招募约2,000名员工,并在中国开设五到六家新办事处.
思爱普周一向路透表示,该公司对在亚洲进行收购交易持开放态度,并计划在快速增长的中国和印度市场招募更多员工.[ID:nCH0086783]
亚洲市场已成为思爱普的一大亮点,该公司业务包括为企业设计软件、资料库和业务流程.(完)
--编译 许娜;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。