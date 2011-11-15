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债券 | 2011年 11月 15日 星期二 15:35 BJT

〔欧洲金融〕IMF官员称意大利的紧迫任务是重树金融市场信心

路透米兰11月15日电---国际货币基金组织(IMF)执行董事Ariggo Sadun周二在接受报纸采访时表示,意大利的紧迫任务是重树金融市场对于其执行撙节措施及结构性改革能力的信心,而不是从IMF借钱.

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