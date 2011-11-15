纽约警方驱赶“占领华尔街”抗议者

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月15日电---纽约当局和抗议者称，纽约警方周二上午试图清理祖科蒂公园(Zuccotti Park)，而9月以来“占领华尔街”抗议者就在此聚集露营。

纽约市长布隆伯格（Michael Bloomberg）办公室称，抗议者应“暂时离开”公园，并将帐篷和防水油布移走。

抗议者称，公园附近部署了数百警员，正在驱赶抗议者。

“占领华尔街”抗议者9月17日起在该公园扎营，抗议金融体系偏倚企业和富人。此後在美国各地爆发了类似的抗议经济不平等的活动，有时候还与警察发生暴力冲突。（完）