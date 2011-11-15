〔欧洲个股〕瑞银任命埃尔莫提为执行长,德央行前总裁韦伯将任董事长

路透苏黎世11月15日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX周二正式任命埃尔莫提(Sergio Ermotti)为执行长,同时德国央行前总裁韦伯将从明年5月开始担任董事长,时间较计划提前一年.

此次任命填补了该行领导人职位空缺,9月时前执行长格鲁贝尔因交易员违规行为损失20亿美元而引咎辞职.

与此同时,瑞银称目前董事会支持该行的策略.具体策略细节将在周四纽约举行的年度投资者大会上公布.

"该策略将集中在我们领先的财富管理业务以及作为瑞士最强跨国银行的地位之上."埃尔莫提在一份声明中说.

埃尔莫提的当务之急,就是要恢复交易欺诈事件後的投资者信心,同时要缩减投资银行业务规模,以满足针对风险较高活动的多项新资本规定.(完)