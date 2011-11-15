〔表格〕法国第三季GDP初值为较前季增长0.4%,预估为增长0.3%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎11月15日电---法国国家统计局周二公布,第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.4%.
季度 年度
10年 11年 11年 11年 2010 2011*
第四季 第一季 第二季 第三季
总体GDP(%) 0.3 0.9 -0.1 0.4 1.4 1.7
进口 0.3 3.1 -1.2 0.3 8.3 5.0
家庭消费 0.4 0.3 -0.8 0.3 1.3 0.6
公共支出 0.1 0.4 0.0 0.2 1.2 0.7
投资 0.4 1.2 0.6 0.4 -1.4 2.8
-企业投资 0.8 1.9 0.3 -0.3 2.0 4.0
-家庭投资 0.7 -0.1 1.2 1.4 -1.4 2.9
-公共投资 1.4 1.6 0.7 0.5 -9.7 -0.2
出口 0.2 1.3 0.5 0.7 9.3 4.1
* 预估计入对第三季实际增长率的考量,且基于今年剩馀时间经济为零增长的假设.
(完)
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--编译 田建华;审校 白云
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