版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 15:06 BJT

〔表格〕法国第三季GDP初值为较前季增长0.4%,预估为增长0.3%

路透巴黎11月15日电---法国国家统计局周二公布,第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.4%.

季度 年度

10年 11年 11年 11年 2010 2011*

第四季 第一季 第二季 第三季

总体GDP(%) 0.3 0.9 -0.1 0.4 1.4 1.7

进口 0.3 3.1 -1.2 0.3 8.3 5.0

家庭消费 0.4 0.3 -0.8 0.3 1.3 0.6

公共支出 0.1 0.4 0.0 0.2 1.2 0.7

投资 0.4 1.2 0.6 0.4 -1.4 2.8

-企业投资 0.8 1.9 0.3 -0.3 2.0 4.0

-家庭投资 0.7 -0.1 1.2 1.4 -1.4 2.9

-公共投资 1.4 1.6 0.7 0.5 -9.7 -0.2

出口 0.2 1.3 0.5 0.7 9.3 4.1

* 预估计入对第三季实际增长率的考量,且基于今年剩馀时间经济为零增长的假设.

(完)

浏览法国数据相关新闻,请点选[ECI-FR-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 田建华;审校 白云

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐