〔路透基点〕台湾强新工业18亿台币融资案启动--RLPC

路透香港11月15日电--汤森路透旗下基点引述银行业人士消息报导,中国信托商业银行周一启动台湾强新工业股份有限公司的18亿台币五年期融资案.後者是一家下游钢铁公司.

该项贷款包括用于再融资的9亿台币A批定期贷款,以及用于补充运营资本的9亿台币B批循环信贷.贷款由土地和工厂作为抵押,并由借款方的董事长和董事提供担保.

利率为较90或180天二级商业票据利率加码70个基点,税後利率下限为1.5%.

银行受邀以两个层级参贷.承贷2亿台币或以上的银行可获10个基点的先行费用及共同安排行的头衔.承贷1-1.99亿台币可获得7.5个基点的费用.

若A批资金拨付比例不足80%,或B批拨付不足60%,将支付20个基点的承诺费.

A批贷款有12个月的宽限期,之後以九期半年度不等额分期偿还:1-8期各偿还8%,第九期偿还36%,平均贷款期限为3.56年.

财务协议包括最低流动比率120%,债务比率最高为140%,利息覆盖倍数最低三倍,有形净值最低为13亿台币.

最後答复时间为12月中旬.

借款方上次进入贷款市场是在2008年11月,当时达成了15亿台币的五年期两批次贷款协议,利率为较二级商业票据利率加码80个基点.(完)