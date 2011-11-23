〔路透基点〕台湾YFY Cayman为2亿美元贷款案提出徵求建议书--RLPC

路透香港11月23日电--汤森路透旗下基点引述银行业人士消息报导,台湾永丰余旗下子公司YFY Cayman Co已提出2亿美元的五年期贷款案徵求建议书(RFP).

此项融资将做为借款人在中国扬州子公司的资本支出.

建议书截止日期为12月9日.

2010年4月,YFY Cayman Co在台湾上市的母公司永丰余集团取得50亿台币的五年期无担保融资,其中包括最高达50亿台币的循环信贷以及最高达25亿台币的担保贷款,两部分的贷款总额不得超过50亿台币.

该项循环信贷利率为较90天期次级商业票据利率加码59基点,担保贷款则支付55基点的保证金费用.

2010年该项贷款案的委托主办行及额度分配行为台湾银行、国泰世华、彰化商银、玉山银行、第一商业银行、华南银行、台北富邦银行以及合作金库商银.贷款管理行为国泰世华,文件管理行为第一银行.(完)