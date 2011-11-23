〔路透基点〕台湾YFY Cayman为2亿美元贷款案提出徵求建议书--RLPC

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透香港11月23日电--汤森路透旗下基点引述银行业人士消息报导,台湾永丰余旗下子公司YFY Cayman Co已提出2亿美元的五年期贷款案徵求建议书(RFP).
此项融资将做为借款人在中国扬州子公司的资本支出.
建议书截止日期为12月9日.
2010年4月,YFY Cayman Co在台湾上市的母公司永丰余集团取得50亿台币的五年期无担保融资,其中包括最高达50亿台币的循环信贷以及最高达25亿台币的担保贷款,两部分的贷款总额不得超过50亿台币.
该项循环信贷利率为较90天期次级商业票据利率加码59基点,担保贷款则支付55基点的保证金费用.
2010年该项贷款案的委托主办行及额度分配行为台湾银行、国泰世华、彰化商银、玉山银行、第一商业银行、华南银行、台北富邦银行以及合作金库商银.贷款管理行为国泰世华,文件管理行为第一银行.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)