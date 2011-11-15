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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 15:26 BJT

〔日本金融〕预计日央行将及时采取措施解决日圆强势问题--财务大臣

路透东京11月15日电---日本财务大臣安住淳周二称:

* 预计日本央行将采取及时的措施来解决日圆强势问题

* 日本央行向市场注入的资金量并不算小

* 美联储当前政策显示增加资金供应并不能保证经济更强劲增长

此外日本首相野田佳彦表示:

* 近期日圆升势并不反应基本面

* 日圆兑欧元和美元上扬反映欧元区债务问题及美国经济疲弱

日本央行副总裁山口广秀称:

* 关注日本经济当前状况及前景需怀有很强紧迫感

* 日央行一直在提高货币基础增速,低市场利率水平彰显其效果 (完)

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