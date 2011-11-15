〔日本金融〕预计日央行将及时采取措施解决日圆强势问题--财务大臣

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月15日电---日本财务大臣安住淳周二称:
* 预计日本央行将采取及时的措施来解决日圆强势问题
* 日本央行向市场注入的资金量并不算小
* 美联储当前政策显示增加资金供应并不能保证经济更强劲增长
此外日本首相野田佳彦表示:
* 近期日圆升势并不反应基本面
* 日圆兑欧元和美元上扬反映欧元区债务问题及美国经济疲弱
日本央行副总裁山口广秀称:
* 关注日本经济当前状况及前景需怀有很强紧迫感
* 日央行一直在提高货币基础增速,低市场利率水平彰显其效果 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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