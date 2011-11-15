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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 15:07 BJT

《外汇动态》止损卖盘致欧元/日圆扩大跌势

0654GMT---一日系银行驻新加坡的交易商表示,欧元/日圆扩大跌势,因交易商瞄准104.70下方的止损卖单.

欧元/日圆在电子交易平台EBS触及一个月低位104.55日圆.跌破在104.70-90区域的一连串支撑位,一目均衡云区的底部近104.12日圆可能形成支撑.

欧元/日圆EURJPY=R最新报104.66,下跌0.4%.欧元/美元EUR=则跌0.3%至1.3593美元,接近日低1.3578.(完)

--编译 戴素萍;审校 田建华

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