版本:
中国
债券 | 2011年 11月 15日 星期二 15:38 BJT

更正:〔欧元债市〕德国公债价格上涨,因意大利更换政府未能安抚市场

(更正:因原文有误,内文第二段收益率"周三"仍高于6.65%有误,应为"周一")

路透伦敦11月15日电---德国公债价格周二走高,因意大利更换政府未能阻止该国借款成本上升势头,表明决策者在抑制欧元区债务危机方面困难重重.

尽管欧洲央行(ECB)买进,但意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB周一仍高于6.65%.西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升至6%上方,为8月以来首见.西班牙周四将标售10年期新债.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐