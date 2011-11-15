版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 15:30 BJT

《即时观点》德国第三季经季节调整GDP初值增幅高于第二季

路透11月15日电---德国第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值较前季成长0.5%,与预期相符.该增幅高于第二季向上修正後的0.3%.

德国联邦统计局周二公布的数据还显示,第三季未经季节调整GDP初值较上年同期成长2.5%,亦与预期相符,但增幅低于前季的3.0%.

市场反应:

- 最新汇市报导,请点击[FRX/CN]

- 欧元汇率,请点击EUR=

- 最新欧元债市报导,请点击[GVD/EURCN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐