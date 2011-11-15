《即时观点》德国第三季经季节调整GDP初值增幅高于第二季

路透11月15日电---德国第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值较前季成长0.5%,与预期相符.该增幅高于第二季向上修正後的0.3%.

德国联邦统计局周二公布的数据还显示,第三季未经季节调整GDP初值较上年同期成长2.5%,亦与预期相符,但增幅低于前季的3.0%.