《即时观点》德国第三季经季节调整GDP初值增幅高于第二季

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月15日电---德国第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值较前季成长0.5%,与预期相符.该增幅高于第二季向上修正後的0.3%.
德国联邦统计局周二公布的数据还显示,第三季未经季节调整GDP初值较上年同期成长2.5%,亦与预期相符,但增幅低于前季的3.0%.
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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