〔中国票据市场〕转贴利率续跌,大银行信贷松绑重现市场收票

路透上海11月15日电---中国票据市场转贴利率周二续跌.央行透露货币政策微调讯号,大行信贷规模松绑後重现市场收票,助转贴利率持续走低,但随着持续下跌近日跌势渐敛.

"工行系统的这几天都有过来问我们出不出票的,以前规模紧张的时候他们很长时间都不收票了",华东一银行交易员表示.

交易员透露,目前转贴利率已跌至年息8.4%-8.5%的水平.若政策面有进一步趋于宽松的信号,则转贴利率还有较大下行空间.

中国10月新增信贷反弹至四个月高位,显示政策适时预调微调已初现成效;M2增速虽然持续下滑,但未来下行空间已经不大.预计货币政策将继续保持稳中有松.[ID:nCN1214022]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.0149/8.3804 9.4910/8.9667 11.0200/10.0570

上日 9.2477/8.5844 9.7430/9.1720 11.4050/10.4050

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变动 -17.04bp/-12.85bp -17.52bp/-14.75bp -25.50bp/-20.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价小幅上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2880%,较上日6.2671%稍涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0871/3.0117 3.1847/3.1102

上日 3.0819/3.0099 3.1932/3.1212

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)