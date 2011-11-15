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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 17:40 BJT

〔表格〕英国10月CPI较上年同期升5%,减弱程度大于预期

路透伦敦11月15日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国10月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%;较上年同期升5.0%.

* 10月零售物价指数(RPI)较前月持平,较上年同期上升5.4%.

以下为详细数据:

10月 9月

CPI(HICP)

较前月% 0.1 0.6

较上年同期%　　　 5.0 5.2

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.2 0.2

较上年同期% 3.4* 3.3

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