〔表格〕英国10月CPI较上年同期升5%,减弱程度大于预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月15日电---英国国家统计局周二公布:
* 英国10月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%;较上年同期升5.0%.
* 10月零售物价指数(RPI)较前月持平,较上年同期上升5.4%.
以下为详细数据:
10月 9月
CPI(HICP)
较前月% 0.1 0.6
较上年同期% 5.0 5.2
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.2 0.2
较上年同期% 3.4* 3.3
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选