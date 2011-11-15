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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 16:08 BJT

〔中国工业〕超额完成去年淘汰落後产能目标,炼钢淘汰完成率达157%

路透北京11月15日电---中国工业和信息化部周二公告称,经核查2010年全国淘汰落後产能目标任务全面超额完成,其中共淘汰炼钢1,186万吨落後产能,完成率达157%.

工信部网站刊登其与国家能源局的公告并称,2010年全国18个工业行业并淘汰落後产能炼铁4,100万吨、焦炭2,533万吨、电解铝37.8万吨、铜冶炼24.7万吨、铅冶炼32万吨、水泥14,031万吨.

当年并淘汰电力落後产能1,690万千瓦,涉及企业225户,目标完成率达159%;煤炭落後产能2.31亿吨,关闭小煤矿2,173处,目标完成率达190%.

公告并称,湖南、甘肃、青海、江西、福建等五省部门间淘汰落後产能工作协调配合机制仍需完善.

工信部此前公布,2011年需淘汰落後产能炼铁3,122万吨、涉及96家企业;炼钢2,794万吨、涉及58家企业;焦炭1,975万吨、涉及87家企业等.[ID:nCN1832419] (完)

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--发稿 李然; 审校 张喜良

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