〔中国工业〕超额完成去年淘汰落後产能目标,炼钢淘汰完成率达157%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月15日电---中国工业和信息化部周二公告称,经核查2010年全国淘汰落後产能目标任务全面超额完成,其中共淘汰炼钢1,186万吨落後产能,完成率达157%.
工信部网站刊登其与国家能源局的公告并称,2010年全国18个工业行业并淘汰落後产能炼铁4,100万吨、焦炭2,533万吨、电解铝37.8万吨、铜冶炼24.7万吨、铅冶炼32万吨、水泥14,031万吨.
当年并淘汰电力落後产能1,690万千瓦,涉及企业225户,目标完成率达159%;煤炭落後产能2.31亿吨,关闭小煤矿2,173处,目标完成率达190%.
公告并称,湖南、甘肃、青海、江西、福建等五省部门间淘汰落後产能工作协调配合机制仍需完善.
工信部此前公布,2011年需淘汰落後产能炼铁3,122万吨、涉及96家企业;炼钢2,794万吨、涉及58家企业;焦炭1,975万吨、涉及87家企业等.[ID:nCN1832419] (完)
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--发稿 李然; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。