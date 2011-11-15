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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 18:10 BJT

〔表格〕欧元区第三季GDP较前季增长0.2%,增幅与上季相同

路透11月15日电---欧盟统计局周二公布,欧元区第三季GDP初值为较前季增长0.2%,较上年同期增长1.4%

以下为详细数据(变动百分比):

2011年 2010年

Q3 预估值 Q2 Q1 Q4

欧元区 较上季 0.2 0.2 0.2 0.8 0.3

较上年同期 1.4 1.4 1.6 2.4 1.9

欧盟 较上季 0.2 0.2 0.7 0.2

较上年同期 1.4 1.7 2.4 2.1

数据细节请点选(here)

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--编译 蔡美珍;审校 程琳

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