〔表格〕欧元区第三季GDP较前季增长0.2%,增幅与上季相同

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月15日电---欧盟统计局周二公布,欧元区第三季GDP初值为较前季增长0.2%,较上年同期增长1.4%
以下为详细数据(变动百分比):
2011年 2010年
Q3 预估值 Q2 Q1 Q4
欧元区 较上季 0.2 0.2 0.2 0.8 0.3
较上年同期 1.4 1.4 1.6 2.4 1.9
欧盟 较上季 0.2 0.2 0.7 0.2
较上年同期 1.4 1.7 2.4 2.1
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--编译 蔡美珍;审校 程琳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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