〔日本股市〕收盘下跌,欧债疑虑料抑制上档空间(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京11月15日电---日股日经指数周二在清淡交投中下跌,并在8,500点上方徘徊.市场人士称鉴于欧元区国家公债收益率上扬,引发对欧洲治理债务危机能力的担忧,因此日股不太可能上涨.
但是仍有一些个股逆势上扬.三井住友金融集团(8316.T)因股票回购计划攀升.而奥林巴斯(7733.T)连续第二天有大量买单涌入,因投资者认为东京证交所不会责令该公司退市,不过该股票仍未成交.
意大利公债收益率接近历史高点,法国和西班牙指标公债收益率也接近盘中高位,盖过了意大利和希腊新领导人上台给市场情绪带来的缓解.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。