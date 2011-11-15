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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 15:56 BJT

〔日本股市〕收盘下跌,欧债疑虑料抑制上档空间(更新版)

(新增细节)

路透东京11月15日电---日股日经指数周二在清淡交投中下跌,并在8,500点上方徘徊.市场人士称鉴于欧元区国家公债收益率上扬,引发对欧洲治理债务危机能力的担忧,因此日股不太可能上涨.

但是仍有一些个股逆势上扬.三井住友金融集团(8316.T)因股票回购计划攀升.而奥林巴斯(7733.T)连续第二天有大量买单涌入,因投资者认为东京证交所不会责令该公司退市,不过该股票仍未成交.

意大利公债收益率接近历史高点,法国和西班牙指标公债收益率也接近盘中高位,盖过了意大利和希腊新领导人上台给市场情绪带来的缓解.

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