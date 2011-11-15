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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 15:52 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元身处劣势,意大利收益率仍居高不下

0738GMT---欧元/美元EUR=下跌0.1%至1.3610,意大利及希腊债券收益率高涨,意味者市场怀疑两国新政府能否迅速解决债务问题.

西班牙债券收益率在该国大选前上扬,亦损及欧元人气.

美元/日圆JPY=跌0.2%至77.00,此前曾窜升至77.50,并引发干预的揣测.

投资人静待德国ZEW及英国通胀等数据发布,并静观意大利及希腊新内阁更详细的资料出炉.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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