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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 15:58 BJT

〔金属期市〕铜价下挫,受欧元区忧虑拖累

路透上海11月15日电---铜价周二下跌,因投资者依然谨慎,此前意大利五年期公债收益率(殖利率)升至纪录高位,增强人们对高借贷成本或将损及该国减债努力的担忧.

0714GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微跌0.3%,至每吨7,733.25美元,此前曾上扬1.6%.

上海主力1月期铜SCFc3跌1.6%,报每吨57,490元人民币,而周一上涨5.1%.

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