〔金属期市〕铜价下挫,受欧元区忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月15日电---铜价周二下跌,因投资者依然谨慎,此前意大利五年期公债收益率(殖利率)升至纪录高位,增强人们对高借贷成本或将损及该国减债努力的担忧.
0714GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微跌0.3%,至每吨7,733.25美元,此前曾上扬1.6%.
上海主力1月期铜SCFc3跌1.6%,报每吨57,490元人民币,而周一上涨5.1%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。