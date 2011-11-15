〔中国债市〕人民币利率互换微涨,政策预期反映充分续跌空间暂有限

路透上海11月15日电---中国人民币利率互换(IRS)周二微涨,成交活跃,并未因央票发行利率续降确认定向宽松基调,而随之下行.交易员指因市场已充分消化政策预期,除非有更多宽松政策出台,IRS才能进一步拓展向下空间.

交易员并表示,之前IRS下跌幅度已经较大,而同时七天期回购利率并未明显下行,也抑制了利率互换的下行空间.

"虽然(央票发行利率走低)这个事情被认为对微调信号的确认,互换市场却没往下走,主要是现在已经很低了,"北京一银行交易员称.

中国央行公开市场一年期央票中标收益率意外大降,令市场揣测纷纷.不过分析人士指出,因一二级市场存在利差空间,机构需求强劲推动该期限央票发行利率再下一城,而并非传递央行降息的信号.[CN/MMTCN]

该交易员还指出,昨日意大利公债标售结果不佳,不过仍属预期之内,暂未对IRS产生显着影响,但观望情绪趋浓,欧债危机的解决进展依旧受市场瞩目,如果局势持续恶化,更能促进中国货币政策的进一步放松,IRS也将获得新的下行动力.

周一进行的30亿欧元五年期意大利公债标售得标利率触及6.29%的欧元面市以来高位,尽管需求足以令标售价格低于稍早二级市场交易的水平.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.3229/ 3.4400 2.9892/ 3.0617 3.0517/ 3.1333 3.1850/ 3.2633 3.1317/ 3.4200

周一 3.2867/ 3.4017 2.9536/ 3.0450 3.0129/ 3.1071 3.1429/ 3.2400 3.0720/ 3.3980

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变动+0.0362/+0.0383 +0.0356/+0.0167 +0.0388/+0.0262 +0.0421/ 0.0233 +0.0597/+0.0220

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)