〔加拿大个股〕嘉汉林业不存在"庞氏骗局"--独立委员会调查报告(更新版)

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路透11月15日电---嘉汉林业TRE.TO称,独立委员会调查发现,没有证据表明该公司存在欺诈行为.此前沽空机构Muddy Waters声称该公司欺诈导致其股价大跌.

嘉汉林业首席执行官Judson Martin在声明中称:"我们可以明确表示,嘉汉林业不是Muddy Waters所称的'近乎彻底的欺诈'和'庞氏骗局'."

直到欺诈指控浮出水面令其股价重挫之前,嘉汉林业还是多伦多证交所上市的最大林业公司.

Martin在声明中称,独立委员会查证了该公司的现金馀额、木料资产、账面价值和营收.最後的报告料将在年底前完成.

Muddy Waters曾指责嘉汉林业虚报资产.

嘉汉林业称将推迟公布第三季财报,但应能在30天内公布.(完)