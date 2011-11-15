〔加拿大个股〕嘉汉林业不存在"庞氏骗局"--独立委员会调查报告(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透11月15日电---嘉汉林业TRE.TO称,独立委员会调查发现,没有证据表明该公司存在欺诈行为.此前沽空机构Muddy Waters声称该公司欺诈导致其股价大跌.
嘉汉林业首席执行官Judson Martin在声明中称:"我们可以明确表示,嘉汉林业不是Muddy Waters所称的'近乎彻底的欺诈'和'庞氏骗局'."
直到欺诈指控浮出水面令其股价重挫之前,嘉汉林业还是多伦多证交所上市的最大林业公司.
Martin在声明中称,独立委员会查证了该公司的现金馀额、木料资产、账面价值和营收.最後的报告料将在年底前完成.
Muddy Waters曾指责嘉汉林业虚报资产.
嘉汉林业称将推迟公布第三季财报,但应能在30天内公布.(完)
--编译 程琳; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。