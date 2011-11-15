〔电信产业〕第三季智能手机市场增速大幅放缓--Gartner

* 第三季手机市场同比增长5.6%,第二季为增16.5%

* 第三季智能手机销量同比增长42%,第二季为增74%

路透11月15日电---调研公司Gartner周二称,第三季手机市场增速大幅放缓,因普通手机销量较上年同期下滑,而一度高速增长的智能手机市场也放缓.

第三季全球手机总销量较上年同期增长5.6%至4,405万部,第二季销量增速则达到16.5%.

第三季智能手机销量较上年同期增长42%,前一季的增速则为74%,而过去几年的增速都在100%以上.

Gartner表示,诸如西欧、美国等发达市场对智能手机的需求停滞,因许多用户在等待新的旗舰设备发布.与此同时拉美、中东和非洲的需求也放缓.

诺基亚NOK1V.HE仍是全球最大的手机厂商,不过其与最强有力的竞争对手-三星电子(005930.KS)、LG电子(066570.KS)和苹果(AAPL.O)的差距在缩小.(完)