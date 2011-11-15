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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 16:57 BJT

〔中国新债〕浙江省将于下周一招标发行67亿元地方债,分三年和五年

路透上海11月15日电---中国浙江省周二公告称,将于下周一(21日)招标发行总额67亿元人民币的固息地方债,其中三年期品种计划发行额33亿元,五年期品种34亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为浙江省今年第一和第二期政府债,招标总量与发行总量相同.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.

两期债的竞争性招标时间为11月21日上午10:00-10:40,11月22日开始发行并计息,11月24日发行结束.

继上海市政府今日完成自行招标地方债首单後,广东省也拟于本周五(18日)招标发行总额69亿元的地方债.[ID:nCN1218676](完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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