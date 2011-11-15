〔中国新债〕浙江省将于下周一招标发行67亿元地方债,分三年和五年

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月15日电---中国浙江省周二公告称,将于下周一(21日)招标发行总额67亿元人民币的固息地方债,其中三年期品种计划发行额33亿元,五年期品种34亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为浙江省今年第一和第二期政府债,招标总量与发行总量相同.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.
两期债的竞争性招标时间为11月21日上午10:00-10:40,11月22日开始发行并计息,11月24日发行结束.
继上海市政府今日完成自行招标地方债首单後,广东省也拟于本周五(18日)招标发行总额69亿元的地方债.[ID:nCN1218676](完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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