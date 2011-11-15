〔中国新债〕浙江省将于下周一招标发行67亿元地方债,分三年和五年

路透上海11月15日电---中国浙江省周二公告称,将于下周一(21日)招标发行总额67亿元人民币的固息地方债,其中三年期品种计划发行额33亿元,五年期品种34亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为浙江省今年第一和第二期政府债,招标总量与发行总量相同.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.